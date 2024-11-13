Cevizi blender'de irice çekin. Dut kurusunu da blender'de çekip toz haline getirin.

Yumurta ve dut tozunu çırpın. Süt, yağ ve limon kabuğunu ilave edip yeniden çırpın. Un, kabartma tozu, karbonat ve cevizi ekleyin. Malzemelerin tamamı bütünleşene kadar spatula ile karıştırın.

Orta boy ve yuvarlak kek kalıbını zeytinyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek hamurunun yarısını kalıba dökün. Kapta kalan hamurun üzerine kakao ve portakal suyunu ilave edin. Spatula ile karıştırın. Bu karışımı da kalıbın içindeki hamurun üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkarmadan önce keke bir kürdan batırın. Temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.

Keki kalıbın içerisinden çıkarmadan soğumaya bırakın. Kalıptan çıkarıp servis tabağına aktarın. Dilimleyip servis yapın.