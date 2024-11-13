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Maş Fasulyeli ve Yaban Mersinli Kabak Spagetti

Maş Fasulyeli ve Yaban Mersinli Kabak Spagetti
Esra Eskikan Sinanoğlu Esra Eskikan Sinanoğlu

Maş fasulyesini bir gece önceden, altı-sekiz saat suda bekletin ve bol suyla yıkadıktan sonra bir tencerede haşlayın.

Kabakları spiral doğrayıcı ile spagetti şeklinde doğrayın.

Sarımsakları bulgur tanesi büyüklüğünde doğrayın.

Bir tavada sarımsakları zeytinyağında hafif kokusu çıkana kadar çevirin ve kabakları ilave edin. Aralıklarla karıştırarak pişirin.

Tuz, karabiber ve haşlanmış maş fasulyesini ekleyip karıştırın. Ocaktan alın. Üzerine yaban mersini serpiştirip ılık olarak servis yapın.

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