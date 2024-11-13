Buğdayı akşamdan yıkayın. Üzerine iki parmak geçecek kadar su ekleyip kaynatın. Kaynadıktan sonra suyu az gibi gelirse 1 su bardağı sıcak su ilave edin. Kapağını kapatıp sabaha kadar bekletin. Sabah azar azar su ilave ederek yeniden haşlayın.

Gerdan etini tencere alın. Soğan ve karabiber ekleyin. Üzerini geçecek kadar su katın. 3-4 saat kısık ateşte haşlayın.

Buğdayı blender yardımıyla, yumuşak kıvamlı ve hafif taneli bir bulamaç haline gelene kadar etin haşlama suyundan ilave ederek çekin. Üzerine didiklediğiniz eti ekleyin. İyice karıştırın.

Tuzunu ayarlayın.

Üzeri için tereyağını küçük bir tavaya alın. Yağ kızınca üzerine toz kırmızıbiber ilave edin. Hazırladığınız yağı keşkeğin üzerine gezdirin ve servis yapın.