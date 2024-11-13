Hurmaları kaynar suda 5-6 dakika bekletin. Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra 2 yemek kaşığı süt ile blender'de çekin ve püre haline getirin.

İki su bardağı yulafı, bademi ve cevizi birlikte un haline getirmeden hafif taneli olacak şekilde blender'de çekip bir kaba alın. Kalan yarım su bardağı yulafı taneli olarak ekleyin.

Sırasıyla hurma püresini, erimiş tereyağını, kalan sütü, kakaoyu, keçiboynuzu özü ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip karıştırın.

Bu karışımı yağlı kağıt üzerine döküp şeklini verin.

Dondurucuda 3-4 saat beklettikten sonra hazır hale gelecektir.

İhtiyacınız kadarını dilimleyip, kalanını tekrar dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.