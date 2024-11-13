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Kabaklı, Köz Biberli Domates Çorbası

Kabaklı, Köz Biberli Domates Çorbası
Esra Eskikan Sinanoğlu Esra Eskikan Sinanoğlu

Unu ve sade yağı bir tencereye alıp yakmadan birlikte kısa bir süre hafifçe çevirin.

Sırasıyla salça, rendelenmiş kabak, közlenip doğranmış kapya biber ve kabukları soyulup küp doğranmış domatesleri ekleyip karıştırın.

Orta kısık ateşte pişirmeye başlayın. Kaynama başladığında 1 çay bardağı su ilave edip yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Dibinin tutmaması için belirli aralıklarla karıştırın.

Pişen karışımı blender'de çekin. Karabiber, süt ve tavuk suyunu ilave edip bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. Üzerine kaşar peyniri serpip servis yapın.

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