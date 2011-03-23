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Zeytinyağlı Enginar Dolması

Zeytinyağlı Enginar Dolması
ORTA

Hem sağlıklı hem lezzetli zeytinyağlı enginar dolması tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyin.
  • 2
    Soğanlar suyu çekinceye kadar pişirip ocağı kapatın. Tencereye yıkanıp süzülmüş pirinç, ince kıyılmış nane, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. Enginarları temizleyip, kararmalarını önlemek için, her taraflarını ikiye böldüğünüz limonla ovun.
  • 3
    4 enginarı tencereye alıp üzerine pirinçli harçtan koyun. Kalan enginarları üzerlerine kapatıp bastırın. Limon suyu ve kalan zeytinyağını tencerenin üzerine gezdirin.
  • 4
    Kesme şeker ekleyip, tuz serpin. Kalan suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

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