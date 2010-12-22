Zeytinyağlı Baharatlı Nohut
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nohudu bir gece suda bekletin. Bol suda nohut yumuşayana kadar haşlayıp, süzün ve sıcak tutun. Zeytinyağını tavada kızdırın. Kıyılmış soğanı ilave edip, pembeleşene kadar kavurun.
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2
Tarçın, karanfil ve sarımsağı ekleyip, karıştırın. Zencefil, biber ve kişnişi ilave edin. Kısık ateşte, 1-2 dakika daha kavurun. Ocağın altını açıp, domates ve salçayı ekleyin. Suyunu çekene dek pişmeye bırakın.
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3
Nohudu ilave edip, karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Nohudun üzerini geçecek kadar sebze suyu ekleyin ve bir taşım kaynatın. Ocağın altını kısıp, 10 dakika daha pişirin.
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4
Karışık baharatı hazırlamak için kişniş, kimyon, karabiber, muskat ve tarçını havanda dövüp toz haline getirin. Pişen nohuda baharat karışımını ekleyin ve karıştırın. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Üzerine kıyılmış kişniş ve maydanoz serperek servis yapın.
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