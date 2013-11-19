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Zeytinyağlı Alabaş

Zeytinyağlı Alabaş
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Doğal lezzeti ve hafifliğiyle zeytinyağlı alabaş, sofralarınıza sağlık ve lezzet katıyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Alabaşları soyun ve irice doğrayın.Yarım limon suyu kattığınız suyun içine koyup, bir kenara alın. Yemeklik doğranmış soğan, sarımsak ve unu bir tencereye koyun. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edip, hafifçe kavurun.
  • 2
    Halka doğranmış havucu katın ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Alabaş, toz şeker, limon suyu ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra bir buçuk su bardağı su ekleyin.
  • 3
    Önce harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra servis tabağına alıp, kalan yarım çay bardağı zeytinyağını gezdirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip, soğuduktan sonra servis yapın.

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