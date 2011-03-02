Portakallı Kereviz
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle portakallı kereviz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağı ile yarım limonun suyunu bir tencereye alın. Dörde böldüğünüz limonu ve kabuklarını soyup küp doğradığınız kerevizi tencereye ilave edin.
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2
Üzerine bir adet portakalın suyunu, bir adet kabuklarıyla beraber dörde böldüğünüz portakalı ve kabuklarıyla beraber irice doğradığınız elmayı ekleyin.
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3
Arpacık soğanları temizleyip bütün olarak malzemeye ilave edin. Son olarak hardal, bal ve suyu ekleyip 15 dakika pişirerek ocağın altını kapatın. Soğuk servis yapın.
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