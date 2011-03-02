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Portakallı Kereviz

Portakallı Kereviz
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Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle portakallı kereviz...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Zeytinyağı ile yarım limonun suyunu bir tencereye alın. Dörde böldüğünüz limonu ve kabuklarını soyup küp doğradığınız kerevizi tencereye ilave edin.
  • 2
    Üzerine bir adet portakalın suyunu, bir adet kabuklarıyla beraber dörde böldüğünüz portakalı ve kabuklarıyla beraber irice doğradığınız elmayı ekleyin.
  • 3
    Arpacık soğanları temizleyip bütün olarak malzemeye ilave edin. Son olarak hardal, bal ve suyu ekleyip 15 dakika pişirerek ocağın altını kapatın. Soğuk servis yapın.

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