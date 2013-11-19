Otlu Bulgur Sarma

Daha sonra yaprakların içine bulgurlu harçtan koyup sarın. Sarmaları tencereye dizin. Üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su ve limon suyunu ekleyin. Sarmaları tabakla örtüp, yaklaşık yarım saat kadar orta ateşte pişirin. Soğuk servis yapın.