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Barbunyalı Taze Fasulye

Barbunyalı Taze Fasulye
ORTA

Pratik hazırlanışıyla barbunyalı taze fasulye tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Taze fasulye yemeği için, fasulyeyi temizleyip, tüm malzemeyi tencereye alın. Hiç su koymadan bir buçuk saat pişirin.
  • 2
    Bu arada barbunya için, zeytinyağını tencereye alın. Üzerine ince kıyılmış soğanı koyup soteleyin. Küçük doğranmış havucu ve domatesi ekleyip sotelemeye devam edin.
  • 3
    Barbunyayı ekleyin. Tuz ve toz şeker katın. İyice yumuşayana dek pişirin. Büyükçe bir servis tabağının kenarına taze fasulyeyi yerleştirip, ortasına barbunyayı koyun. Ilık ya da soğuk servis yapın.

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