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Avokadolu Enginar

Avokadolu Enginar
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Lezzetli ve kolay tarifiyle avokadolu enginar tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir kabın içinde un, zeytinyağı, şeker, limon suyu ve tuzu karıştırın. 2 su bardağı su ilave edin.
  • 2
    Bu sosa önce 4 parçaya bölünmüş soğan, ardından da enginarları ekleyip pişmeye bırakın. Diğer tarafta limon suyu, zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın.
  • 3
    Küp doğranmış avokadoları bu sosta en az yarım saat bekletip, enginarların üzerinde servis yapın.

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