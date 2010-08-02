Avokadolu Enginar
Lezzetli ve kolay tarifiyle avokadolu enginar tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir kabın içinde un, zeytinyağı, şeker, limon suyu ve tuzu karıştırın. 2 su bardağı su ilave edin.
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2
Bu sosa önce 4 parçaya bölünmüş soğan, ardından da enginarları ekleyip pişmeye bırakın. Diğer tarafta limon suyu, zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın.
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3
Küp doğranmış avokadoları bu sosta en az yarım saat bekletip, enginarların üzerinde servis yapın.
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