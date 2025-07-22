Ege Otu Yatağında Izgara Mantar

Cibes ve arapsaçını yıkayıp temizleyin. Kaynar suda 30 saniye bekletip soğuk suya alarak blanşe edin. İyice süzdükten biraz tuz ve zeytinyağı ile tavada 5 dakika kavurun. Servis tabağına alın.Mantarları temizleyip saplarını kesin, içlerini çanak şeklinde hazırlayın.Tavada kısık ateşte suyunu çektirin. İçlerine peynir doldurup fırın tepsisine dizin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ve ızgara ayarında peynirler eriyene kadar pişirin.Mantarları fırından servis tabağına alın. Üzerlerine pul biberli zeytinyağı ile lezzetlendirdiğiniz ot pestosundan koyup hardal tohumu serpin. Arzuya göre taze pancar yaprakları ve taze soğan da ilave edebilirsiniz.