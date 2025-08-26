Tarif Ara
Patatesli Yumurta

Patatesli Yumurta
KOLAY 10 DAKİKA

Pratik hazırlanışı ile çocuklarınızın çok seveceği patatesli yumurta tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğanı küp şeklinde doğrayın. Patatesi ince halkalar halinde kesip, halkaları dörde bölün.

  • 2

    Bir tavada soğanı zeytinyağında soteleyin.

  • 3

    Patatesleri ilave edip yağda çok kısa çevirin.

  • 4

    Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

  • 5

    Sıcak su ekleyip pişmeye bırakın.

  • 6

    Patatesler suyunu çekip yumuşayınca yumurtaları kırın ve karıştırın.

  • 7

    Üzerini maydanoz ve toz kırmızıbiber ile süsleyip servis yapın.

