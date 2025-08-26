Patatesli Yumurta
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Soğanı küp şeklinde doğrayın. Patatesi ince halkalar halinde kesip, halkaları dörde bölün.
-
2
Bir tavada soğanı zeytinyağında soteleyin.
-
3
Patatesleri ilave edip yağda çok kısa çevirin.
-
4
Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
-
5
Sıcak su ekleyip pişmeye bırakın.
-
6
Patatesler suyunu çekip yumuşayınca yumurtaları kırın ve karıştırın.
-
7
Üzerini maydanoz ve toz kırmızıbiber ile süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL