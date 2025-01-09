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Öğünler Yumurta (Poşe, çırpılmış, menemen, çılbır) Yumurtalı arapsaçı

Yumurtalı Arapsaçı

Yumurtalı Arapsaçı
ORTA

Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu tarif, aynı zamanda hızlıca hazırlanabilmesiyle de zamandan tasarruf sağlıyor. İşte, adım adım yapabileceğiniz lezzet dolu yumurtalı arapsaçı tarifi!

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Sofra’da Bu Ay

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