Yumurtalı Arapsaçı
Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu tarif, aynı zamanda hızlıca hazırlanabilmesiyle de zamandan tasarruf sağlıyor. İşte, adım adım yapabileceğiniz lezzet dolu yumurtalı arapsaçı tarifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Geniş bir tava veya tencerede yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Arapsaçını, tuzu ve karabiberini ilave edin. Hafifçe kavurduktan sonra kapağını kapatıp kendi buharı ile pişirin.
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2
Yumuşayan otlar suyunu çektiğinde 4 adet yuvarlak göz açın. Yumurtaları bu gözlere kırın. Tencerenin kapağını 1 dakika kapalı tutarak pişirin. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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