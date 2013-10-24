Kabaklı Menemen
Kabaklı Menemen, hem hafif hem de doyurucu bir öğün arayanlar için ideal bir seçenektir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabağı temizledikten sonra küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Kıyılmış soğan ve biberi zeytinyağında kavurun. Kabağı ilave edin ve kısık ateşte 2 dakika daha kavurmaya devam edin.
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2
Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş domates, tuz, karabiber ile pul biber ekledikten sonra, domates suyunu salana kadar pişirin. Yumurtaları kırın ve tavanın ağzı kapalı olarak 1-2 dakika pişirip, sıcak olarak servis yapın.
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