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Öğünler Yumurta (Poşe, çırpılmış, menemen, çılbır) Kabaklı menemen

Kabaklı Menemen

Kabaklı Menemen
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Kabaklı Menemen, hem hafif hem de doyurucu bir öğün arayanlar için ideal bir seçenektir.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kabağı temizledikten sonra küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Kıyılmış soğan ve biberi zeytinyağında kavurun. Kabağı ilave edin ve kısık ateşte 2 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • 2
    Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş domates, tuz, karabiber ile pul biber ekledikten sonra, domates suyunu salana kadar pişirin. Yumurtaları kırın ve tavanın ağzı kapalı olarak 1-2 dakika pişirip, sıcak olarak servis yapın.

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