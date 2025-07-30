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Matcha Mochi

Matcha Mochi
ORTA 30 DAKİKA

Matcha tozunun eşsiz aromasıyla hazırlanan matcha mochi, yumuşacık dokusu ve hafif tatlı lezzetiyle Japon mutfağının en sevilen tatlılarından biri.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yapışkan pirinç ununu, şekeri ve matcha tozunu bir kaba alın. Suyu azar azar ekleyerek yapışkan bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
  • 2
    Karışımı buharda 15 dakika pişirin. Ara sıra karıştırarak eşit pişmesini sağlayın. Buhardan aldıktan sonra soğumaya bırakın.
  • 3
    Hamuru nişasta serpilmiş tezgaha alın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açın.
  • 4
    Ortasına tatlı kırmızı fasulye ezmesi koyun. Kenarlarını birleştirip yuvarlayın. Topların dışını mısır nişastası ile kaplayın. Servis yapın.

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