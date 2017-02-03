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Zerde Tarifi

Zerde Tarifi
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Dondurma ile süsleyebileceğiniz enfes zerde tarifi... Pirinç ile hazırlayacağınız tatlı yaz akşamlarında içinizi serinletecek tatlardan. Peki zerde nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pirinci yıkayıp suyunu süzdükten sonra yumuşayana dek haşlayın ve süzüp kenara alın. 5 su bardağı su, toz şeker ve safranı bir tencereye alıp şeker eriyene dek kaynatın.

  • 2

    Nişastayı yarım çay bardağı suda açıp sürekli karıştırarak kaynamakta olan suya ilave edin. Üzerine pirinç ve zerdeçal katın.Sürekli karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Vanilyayı ilave edin. Ocaktan alıp kaselere paylaştırın.

  • 3

    Soğuduktan sonra üzerine dolmalık fıstık,antep fıstığı ve kuş üzümü serpin. Dondurma eşliğinde servis yapın.

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