Zerde Tarifi
Dondurma ile süsleyebileceğiniz enfes zerde tarifi... Pirinç ile hazırlayacağınız tatlı yaz akşamlarında içinizi serinletecek tatlardan. Peki zerde nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirinci yıkayıp suyunu süzdükten sonra yumuşayana dek haşlayın ve süzüp kenara alın. 5 su bardağı su, toz şeker ve safranı bir tencereye alıp şeker eriyene dek kaynatın.
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2
Nişastayı yarım çay bardağı suda açıp sürekli karıştırarak kaynamakta olan suya ilave edin. Üzerine pirinç ve zerdeçal katın.Sürekli karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Vanilyayı ilave edin. Ocaktan alıp kaselere paylaştırın.
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3
Soğuduktan sonra üzerine dolmalık fıstık,antep fıstığı ve kuş üzümü serpin. Dondurma eşliğinde servis yapın.
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