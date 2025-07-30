Sakura Mochi
Kiraz çiçeği yaprağına sarılı pirinç keki Sakura Mochi, Japon mutfağının bahar aylarında hazırlanan en zarif tatlılarından biri.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir kaseye pirinç ununu ve şekeri alın. Üzerine suyu ilave edin. Karışım tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.
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2
Dilerseniz birkaç damla pembe gıda boyası ekleyin.
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3
Karışımı ısıya dayanıklı bir kaba dökün. Buhar tenceresine yerleştirin. 15 dakika pişirin.
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4
Hamur piştiğinde yapışkan ve elastik bir kıvam almalıdır. Pişmiş hamuru bir spatula ile karıştırın. Elinizi hafifçe ıslatın. Pürüzsüz ve esnek bir kıvama
gelene kadar yoğurun.
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5
Hamuru üç eşit parçaya bölün. Her parçayı elinizle yuvarlayarak yassı hale getirin. Ortasına fasulye ezmesinden koyun. Kenarlarını kapatıp düzgün bir top şekli verin.
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6
Yumuşayan sakura yaprağını mochi'nin etrafına sarın. Yaprağın açık kısmını alta getirin ki düzgün dursun.
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7
Mochi'leri oda sıcaklığında veya hafif soğutarak servis yapın.
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