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Sakura Mochi

Sakura Mochi
ORTA 20 DAKİKA

Kiraz çiçeği yaprağına sarılı pirinç keki Sakura Mochi, Japon mutfağının bahar aylarında hazırlanan en zarif tatlılarından biri.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir kaseye pirinç ununu ve şekeri alın. Üzerine suyu ilave edin. Karışım tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.
  • 2
    Dilerseniz birkaç damla pembe gıda boyası ekleyin.
  • 3
    Karışımı ısıya dayanıklı bir kaba dökün. Buhar tenceresine yerleştirin. 15 dakika pişirin.
  • 4
    Hamur piştiğinde yapışkan ve elastik bir kıvam almalıdır. Pişmiş hamuru bir spatula ile karıştırın. Elinizi hafifçe ıslatın. Pürüzsüz ve esnek bir kıvama
    gelene kadar yoğurun.
  • 5
    Hamuru üç eşit parçaya bölün. Her parçayı elinizle yuvarlayarak yassı hale getirin. Ortasına fasulye ezmesinden koyun. Kenarlarını kapatıp düzgün bir top şekli verin.
  • 6
    Yumuşayan sakura yaprağını mochi'nin etrafına sarın. Yaprağın açık kısmını alta getirin ki düzgün dursun.
  • 7
    Mochi'leri oda sıcaklığında veya hafif soğutarak servis yapın.

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