Hanami Dango

Hamuru üç eşit parçaya ayırın. Birinci parçayı kenara ayırın. İkinci parçaya çilek püresi veya pembe gıda boyası ilave ederek iyice karıştırın. Üçüncü parçaya matcha tozu veya yeşil gıda boyası ekleyip homojen bir kıvam alana kadar yoğurun.