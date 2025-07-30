Hanami Dango
Renkli pirinç unundan hazırlanan Hanami dango, kiraz çiçeği mevsiminde yapılan geleneksel Japon tatlısı olarak çay saatlerine neşe katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yapışkan pirinç ununu ve şekeri geniş bir kaseye alın. Sıcak suyu azar azar ekleyerek yapışkan bir hamur haline gelene kadar yoğurun.
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2
Hamuru üç eşit parçaya ayırın. Birinci parçayı kenara ayırın. İkinci parçaya çilek püresi veya pembe gıda boyası ilave ederek iyice karıştırın. Üçüncü parçaya matcha tozu veya yeşil gıda boyası ekleyip homojen bir kıvam alana kadar yoğurun.
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3
Her bir hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın.Topları kaynar suda haşlayın. Yüzeye çıktıklarında 1-2 dakika daha haşlayın.
Ardından çıkarıp soğuk suya alın.
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4
Topları sırayla beyaz, pembe ve yeşil olacak şekilde şişlere dizin. Servis yapın.
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