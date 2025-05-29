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Zeytinli Muffin

Zeytinli Muffin
ORTA

Tuzlu sevenlere özel, zeytinin enfes aromasıyla buluşan yumuşacık bir lezzet: Zeytinli Muffin tarifimizi kaçırmayın!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Zeytinyağı ve yoğurt ekleyip çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve tuzu katın. Malzeme birleşene kadar karıştırın.

  • 2

    Zeytin ve ufalanmış beyaz peyniri ilave edip karıştırın. 12'li muffin kalıbını yağlayın ve harcı içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin.

  • 3

    Piştikten sonra soğutma tel üzerine alın. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın.

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