Zeytinli Muffin
Tuzlu sevenlere özel, zeytinin enfes aromasıyla buluşan yumuşacık bir lezzet: Zeytinli Muffin tarifimizi kaçırmayın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Zeytinyağı ve yoğurt ekleyip çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve tuzu katın. Malzeme birleşene kadar karıştırın.
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2
Zeytin ve ufalanmış beyaz peyniri ilave edip karıştırın. 12'li muffin kalıbını yağlayın ve harcı içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin.
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3
Piştikten sonra soğutma tel üzerine alın. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın.
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