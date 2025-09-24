Tarif Ara
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Yufkaya sarılı ballı cevizli peynir

Yufkaya Sarılı Ballı Cevizli Peynir

ORTA 30 DAKİKA

Fırında kızarmış çıtır çıtır yufkanın içinde eriyen peynir, balın tatlılığı ve cevizlerin çıtırlığı... Yufkaya Sarılı Ballı Cevizli Peynir, hem tatlı hem de tuzlu severler için eşsiz bir lezzet şöleni sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Baklavalık yufkaları tezgâha serin. Her kata fırçayla zeytinyağı sürerek üst üste dizin. Ortasına kare şeklinde kestiğiniz Ezine peynirini yerleştirin. Üzerine dövülmüş ceviz serpiştirin.

  • 2

    Yufkayı, aralarına hafifçe zeytinyağı sürerek paket yapar gibi katlayın. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

  • 3

    Fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine bal gezdirin. Taze yaz meyveleri ile birlikte servis yapın.

