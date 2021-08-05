Yörük böreği

Maya ile unu geniş ve derin bir kaba alın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yavaşça ılık su ilave edip yoğurun. Üzerini hafif nemli bir bezle kapatıp 30-40 dakika dinlendirin. Kabaran hamuru iki parçaya bölüp büyük boy fırın tepsisi ebadında ve çok ince olmayacak şekilde açın.