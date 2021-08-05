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Yörük böreği

Yörük böreği
ZOR 40 DAKİKA

Leziz yörük böreği tarifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İç harcı için ıspanak, pırasa ve maydanozu ince doğrayıp az tuzla ovun. Ufalanmış Gaziantep peynirini ilave edip harmanlayın.

  • 2

    Maya ile unu geniş ve derin bir kaba alın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yavaşça ılık su ilave edip yoğurun. Üzerini hafif nemli bir bezle kapatıp 30-40 dakika dinlendirin. Kabaran hamuru iki parçaya bölüp büyük boy fırın tepsisi ebadında ve çok ince olmayacak şekilde açın.

  • 3

    Bir kat hamuru tepsiye yayıp üzerine iç malzemeyi yerleştirin. İkinci kat hamur ile üzerini kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

  • 4

    İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis yapın.

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