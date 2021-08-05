Yörük böreği
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç harcı için ıspanak, pırasa ve maydanozu ince doğrayıp az tuzla ovun. Ufalanmış Gaziantep peynirini ilave edip harmanlayın.
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2
Maya ile unu geniş ve derin bir kaba alın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yavaşça ılık su ilave edip yoğurun. Üzerini hafif nemli bir bezle kapatıp 30-40 dakika dinlendirin. Kabaran hamuru iki parçaya bölüp büyük boy fırın tepsisi ebadında ve çok ince olmayacak şekilde açın.
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3
Bir kat hamuru tepsiye yayıp üzerine iç malzemeyi yerleştirin. İkinci kat hamur ile üzerini kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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4
İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis yapın.
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