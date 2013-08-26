Soğanlı Pizza
Pratik ve farklı bir tarif arayanlar için Soğanlı Pizza tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unları buyuk bir kaseye aktarıp, ortasını acın. Ilık ayranın içerisinde maya ve toz şekeri eritip unun ortasına koyun ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın.
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2
Biraz kabarması için, bu şekilde üstünü örtüp bekletin. Sonrasında kabarmış olan mayalı karışımı Pürüzsüz bir şekilde yoğurun.
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3
Üstü örtülü olarak 25 dakika daha dinlendirin. 3 kaşık tereyağında halka halka doğranmış soğanları ve doğranmış jambonları kavurun. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip ocaktan indirin.
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4
Ayrı bir kapta 2 yumurta ve kremayı karıştırıp bekletin. Hamuru, yuvarlak bir tepsiye yerleştirip elle bastırarak acın. Kenarlarına bastırıp iki parmak yükseltin.
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5
Üzerine önce soğanlı harcı döküp yayın. Sonra da yumurtalı kremayı harcın üzerine yayıp, kavrulmuş kimyon tohumlarını da üzerine serpin.200 dereceli fırında, 35-40 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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