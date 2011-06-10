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Peynirli Soğanlı Tart

Peynirli Soğanlı Tart
ORTA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle peynirli soğanlı tart

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Oda sıcaklığında yumuşattığınız 5 adet milföy hamurunu üst üste koyup, kullanacağınız fırın kabının büyüklüğünde merdane ile açın. Hamuru, kabın kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle yayın.
  • 2
    Diğer yandan, soğanı rendeleyin. Muskatı soğana ilave edin. Üzerine yumurta, ufalanmış beyaz peynir, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı unu ekleyin. Malzemeler özleşene kadar karıştırın.
  • 3
    Son olarak sütü ilave edip karıştırın ve hamurun üzerine yayın. Küp doğranmış kırmızı biber serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Dilimleyerek sıcak servis yapın.

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