Peynirli Soğanlı Tart
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle peynirli soğanlı tart
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Oda sıcaklığında yumuşattığınız 5 adet milföy hamurunu üst üste koyup, kullanacağınız fırın kabının büyüklüğünde merdane ile açın. Hamuru, kabın kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle yayın.
-
2
Diğer yandan, soğanı rendeleyin. Muskatı soğana ilave edin. Üzerine yumurta, ufalanmış beyaz peynir, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı unu ekleyin. Malzemeler özleşene kadar karıştırın.
-
3
Son olarak sütü ilave edip karıştırın ve hamurun üzerine yayın. Küp doğranmış kırmızı biber serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Dilimleyerek sıcak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL