Kuşkonmazlı Pide
Hamurlu tariflerden vazgeçemeyenler ve her halini sevenler için kuşkonmazla hazırlanan içle yapacağınız harika bir pide. İşte size tüm detaylarıyla kuşkonmazlı pide tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için kuşkonmazları küp doğrayıp, zeytinyağında soteleyin. Daha sonra ocaktan alın.
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2
Rendelenmiş peynir ilave edip karıştırın. Hamur için un, tuz, su, ayçiçek yağı, süt ve mayayı geniş bir kaba alıp yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, 20 dakika dinlendirin.
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3
Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp, unlu zeminde elle veya merdane yardımıyla çay tabağından biraz büyük olacak şekilde açın. Ortalarına harcı pay edip, hamurun kenarlarını harcın bir kısmını kaplayacak şekilde üzerine kapatın ve uçları birleştirin.
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4
Fırın tepsisine birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın
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