Tarif Ara
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Kuşkonmazlı pide

Kuşkonmazlı Pide

Kuşkonmazlı Pide
ORTA 30 DAKİKA

Hamurlu tariflerden vazgeçemeyenler ve her halini sevenler için kuşkonmazla hazırlanan içle yapacağınız harika bir pide. İşte size tüm detaylarıyla kuşkonmazlı pide tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Harç için kuşkonmazları küp doğrayıp, zeytinyağında soteleyin. Daha sonra ocaktan alın.

  • 2

    Rendelenmiş peynir ilave edip karıştırın. Hamur için un, tuz, su, ayçiçek yağı, süt ve mayayı geniş bir kaba alıp yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, 20 dakika dinlendirin.

  • 3

    Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp, unlu zeminde elle veya merdane yardımıyla çay tabağından biraz büyük olacak şekilde açın. Ortalarına harcı pay edip, hamurun kenarlarını harcın bir kısmını kaplayacak şekilde üzerine kapatın ve uçları birleştirin.

  • 4

    Fırın tepsisine birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Pastırmalı Börek
KOLAY 15 DAKİKA

Pastırmalı Börek

Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
ORTA 80 DAKİKA

Pastırmalı ve Kaşarlı Börek

Milföyde Patates Halkası
KOLAY 20 DAKİKA

Milföyde Patates Halkası

Pırasalı Börek
KOLAY 15 DAKİKA

Pırasalı Börek