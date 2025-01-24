Ege Otlu Muska Böreği
Ege mutfağının taze otlarıyla hazırlanan bu nefis muska böreği, hem hafif hem de lezzetli bir atıştırmalık!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Otları blender'de çekip püre haline getirin. Daha sonra derin kaseye alın. Ezilmiş beyaz peyniri ekleyip iyice karıştırın.
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2
Baklava yufkalarını 3-4 cm' lik şeritler halinde kesin. Şerit baklava yufkalarının uç kısımlarına harçtan birer tatlı kaşığı harç yerleştirin. Baklava yufkası iki kat olacak şekilde ve üçgen şeklini vererek sarın. Isıtılmış yağda önlü arkalı kızartın.
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3
Tereyağı ve pul biberi tavaya alıp karıştırarak ısıtın. Ocağın altını kapatın. Böreklerin üzerine sosu gezdirip servis yapın.
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