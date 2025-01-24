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Ege Otlu Muska Böreği

Ege Otlu Muska Böreği
ORTA

Ege mutfağının taze otlarıyla hazırlanan bu nefis muska böreği, hem hafif hem de lezzetli bir atıştırmalık!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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