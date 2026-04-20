Fırında Peynirli Maydanozlu Kalem Börek
Çıtır çıtır hamuruyla çocuğunuzun yemeye doyamayacağı bu tarif hem sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edebileceğiniz hem de doyurucu bir seçenek olacaktır.
Kalem Börek İçin Gerekli Malzemeler
Kalem Börek Yapılışı
1
İç harcı için lor ve Ezine peynirini geniş bir kaseye alın. Kıyılmış maydanozu ekleyip çatalla ezerek iyice karıştırın. İç harcı kenarda bekletin.
2
Başka bir kasede zeytinyağı ve maden sodasını çırparak karıştırın.
3
Bir adet yufkayı temiz ve geniş bir tezgaha serin. Üzerine hazırladığınız sostan fırça yardımıyla sürün. İkinci yufkayı üzerine yerleştirin ve tekrar sostan sürün.
4
Bu iki katlı yufkayı enlemesine ve boylamasına keserek dört parça elde edin. Sonra her çeyreği üçe bölerek toplamda 12 üçgen parçaya ulaşın.
5
Her üçgenin geniş kısmına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun ve uca doğru sigara böreği gibi sarın. Kalan iki yufka için de aynı işlemi tekrarlayın. Böylece toplam 24 adet börek elde etmiş olursunuz.
6
Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine börekleri aralıklı yerleştirin.
7
Üzeri için küçük bir kasede yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını çırpın. Böreklerin üzerine bu karışımı fırça ile sürün. Susam ve çörek otu serpin.
8
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30–35 dakika pişirin. Fırından çıkarıp 5 dakika dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis yapın.
Kalem Böreğine Ne Konur?
Kalem böreği birçok malzemeyle yapılabilecek bir börektir. Kullanabileceğiniz net bir malzeme olmamakla birlikte; peynir, maydanoz, kıyma, soğan, patates, biber, lor ve çeşitli yeşilliklerle güzel kombinasyonlar oluşturulabilir.
Kalem Böreği Nasıl Çıtır Olur?
Kalem böreklerini sardıktan sonra üzerindeki sosa bir iki kaşık sirke eklemek fırında pişerken daha çıtır olmasını sağlar.
Kalem Böreğinin Patlamaması İçin Ne Yapılır?
Böreği çok sıkı sarmamalısınız. Yufkaların nemli olması da önemli bir etkendir. Uçlarını iyice kapatmalısınız.
Sofra’da Bu Ay
- Dilek Yetkiner ile Ot Kokulu Mücverler
- Dünya Mutfağından Çilekli Tartlar
- Zeynep Dinç'ten İlkbaharın Müjdecileri
- İnci Bak'tan Kuzu Etli Bahar Yemekleri