Ispanaklı Açma Gül Börek

Ruloyu kendi etrafında döndürün. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.