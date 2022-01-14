Ispanaklı Açma Gül Börek
Pastaneden alınmış gibi Ispanaklı Açma Gül Börek tarifi Sofra'da. En pratik Ispanaklı Börek tarifi için Sofra yanınızda.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Böreğin iç harcı için ıspanağı yağ ile birlikte tavaya alıp kavurun. İnce doğranmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin.
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2
Soğan yumuşayınca tuz ve baharatları ekleyip karıştırın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamur için sütü yoğurma kabına alın.
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3
Tuz ve unu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 24 eşit bezeye ayırın ve üzerlerini örterek 15 dakika bekletin.
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4
İki adet bezeyi çay tabağı boyutunda ve ara sıra hafifçe unlayarak açın. Bu iki parça hamurun arasına ayçiçeği yağı ve tereyağı karışımından sürerek üst üste yerleştirin.
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5
Kalan diğer hamurları aynı şekilde hazırlayın. Bu işlem bittikten sonra ikili hamurları yırtılmayacak şekilde açabildiğiniz kadar büyük açın.
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6
Üzerine yağlı karışımdan sürüp ıspanaklı harçtan bir kenarına uzunlamasına olacak şekilde yerleştirin. Yufkayı esneterek kendinize doğru çekin ve rulo yapın.
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7
Ruloyu kendi etrafında döndürün. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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