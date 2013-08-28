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Herseli Börekçikler

Herseli Börekçikler
ORTA

Çay saatlerinize çok yakışacak börek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Her bir milföyün içine, cheddar peyniri ve bir buçuk tatlı kaşığı herse koyun. Milföyü kenarlarından tutarak, bohça şeklinde kapatın. Tüm milföyleri, yağlanmış fırın tepsisine dizin.
  • 2
    Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Susam, çörek otu serpip, orta ısılı fırına verin. Üzeri pembeleşene dek pişirip, sıcak servis yapın.

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