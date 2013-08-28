Herseli Börekçikler
Çay saatlerinize çok yakışacak börek tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Her bir milföyün içine, cheddar peyniri ve bir buçuk tatlı kaşığı herse koyun. Milföyü kenarlarından tutarak, bohça şeklinde kapatın. Tüm milföyleri, yağlanmış fırın tepsisine dizin.
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2
Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Susam, çörek otu serpip, orta ısılı fırına verin. Üzeri pembeleşene dek pişirip, sıcak servis yapın.
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