Peynirli ve Yumurtalı Pide
Sofraları güzelleştiren çıtır çıtır peynirli ve yumurtalı pide nasıl yapılır? İç harcı, incecik hamuru ve kıtırlığı ile çok sevilen peynirli pide, günün kurtarıcısıdır. İşte peynirli ve yumurtalı pide tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ortası için peynirleri büyük bir kapta iyice karıştırın ve kenara alın. Hamur için tüm malzemeyi yoğurun. Üzerini streç filmle kapatıp, iki katına çıkana kadar dinlendirin.
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2
Daha sonra hafifçe unlanmış tezgaha alıp, 6 eşit parçaya bölün. Üzerlerini streç filme gevşek olacak şekilde kapatıp 15 dakika daha dinlendirin. 1 adet hamuru yarım cm kalınlığında açarak hafifçe unlanmış fırın tepsisine yerleştirin.
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3
Kenarlarını boş bırakarak peynirli dolgudan ortasına koyun. Hamurun bir tarafından merkeze doğru yaklaşık üçte biri kadar yavaşça yuvarlayın. Karşı tarafında kalan hamur kenarına da aynı işlemi uygulayın.
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4
Uçlarını sıkıştırın ve bükerek pide şeklini verin. Peynir karışımını hafifçe hamura bastırın. Kalan hamurlara da aynı işlemi uygulayın. 15 dakika üzerleri açık olarak bekletin.
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5
Kenarlarına çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif altın rengi alıp, peynir eriyene kadar pişirin. Fırından çıkarın ve peynirin ortasında bir girinti yapmak için hafifçe bastırarak 1'er adet yumurta kırın.
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6
Yeniden fırına verip 3-4 dakika daha pişirin. Pideleri fırından çıkarın ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serpin. Sıcak olarak servis yapın.
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