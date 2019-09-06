Etli Açık Börek
Açma börek yapmak bazen gözümüzde oldukça büyür. Çok fazla uğraşmak istemese de açma börek lezzetinden vazgeçmeyenler için pratik tarifi ile Etli Açık Börek tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Eti bir tencereye alıp, kısık ateşte suyunu salıp, çekene dek pişirin. Ayçiçek yağ ve piyazlık doğranmış soğan ekleyip soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber, sivri biber ve salça ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın.
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2
Hamur için unu yoğurma kabına alın. Tuz, yarım su bardağı ayçiçek yağ, süt ve su ilave edip yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirip, unlu zemin üzerinde oklava yardımı ile incecik açın. Üzerine kalan ayçiçek yağı sürüp, ortasına servis tabağı kapatın ve uçlardan itibaren bir karış aralıklarla tabağa doğru kesikler atın.
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3
Tabağı alıp, kesik atılmış hamurları üst üste gelecek şekilde ve ayçiçek yağ sürerek ortaya doğru katlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerine etli harcı yayın. Hamurun kenar kısımlarını kıvırıp şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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