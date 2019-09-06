Etli Açık Börek

Hamur için unu yoğurma kabına alın. Tuz, yarım su bardağı ayçiçek yağ, süt ve su ilave edip yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirip, unlu zemin üzerinde oklava yardımı ile incecik açın. Üzerine kalan ayçiçek yağı sürüp, ortasına servis tabağı kapatın ve uçlardan itibaren bir karış aralıklarla tabağa doğru kesikler atın.