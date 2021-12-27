Donut Tarifi
Tek seferde kolayca yapılabilen lezzetli Donut tarifi Sofra'da. Güzel donutlar Sofra ile artık evlerde.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mayayı ılık sütün içinde eritin. Yumurta, şeker ve oda ısısındaki tereyağını mikser yardımıyla bir kabın içinde iyice çırpın.
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2
Karışıma un ve mayalı sütü ekleyip yoğurun. Üzerini örterek 45 dakika mayalandırın. Mayalanan hamuru, merdane yardımıyla açın ve yarım santim kalınlığında yuvarlaklar kesin.
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3
Ortalarını da daha küçük yuvarlak olacak şekilde kalıpla kesin. Pişirme kağıdını kareler olacak şekilde kesin. Her bir pişirme kâğıdının üzerine donut yerleştirin.
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4
Daha sonra ince bir bezle örtün ve 30 dakika dinlendirin. Yağı tavaya alıp kısık ateşte ısıtın. Hamurları pişirme kağıdı ile tavaya atın. Pişirme kağıtları yağı görünce tavanın üzerine çıkacak. Onları alıp atın.
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5
Hamurları önlü arkalı kızartıp bir telin üzerine soğuması için çıkarın. Krema için süt, un ve şekeri tencereye alın. Yoğun bir kıvam alana kadar karıştırın.
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6
Kıvam alan muhallebiyi, ocaktan indirin. Krem şanti ilave ederek çırpın ve soğuması için bekletin. Kızarmış ve oda ısısına gelmiş donutları kremayla doldurup soğuması için buzdolabında bekletin.
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7
Soğuyan donutları önce benmari usulü eritilen çikolataya sonra renkli şekerlemelere bulayarak süsleyin ve servis yapın.
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