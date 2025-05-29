Pişmeyen Cheesecake
Fırın derdi olmadan, nefis ve hafif bir tatlı keyfi: Pişmeyen Cheesecake tarifimizle serinletici lezzete davetlisiniz!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Üzeri için süt ve krem şantiyi mikser yardımı ile çırpın. Üzerine kalan malzemeyi ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın ve kenara alın.
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2
Bisküviyi mutfak robotunda çekip bir kaba alın. Üzerine hindistan cevizi ve tereyağını ilave edin. Elinizle iyice karıştırın. Karışımı küçük boy kelepçeli kalıba elinizle bastırarak yerleştirin.
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3
Üzerine sütlü karışımı yayın. Kaşığın tersi ile üzerini düzeltin.
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4
Derin dondurucuda sertleşene kadar 1-2 saat dinlendirin. Sürenin sonunda üzerini çileklerle süsleyin. Bekletmeden servis yapın
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