Tarif Ara
Öğünler Tatlı Hamur İşleri Pişmeyen cheesecake

Pişmeyen Cheesecake

Pişmeyen Cheesecake
ORTA

Fırın derdi olmadan, nefis ve hafif bir tatlı keyfi: Pişmeyen Cheesecake tarifimizle serinletici lezzete davetlisiniz!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Üzeri için süt ve krem şantiyi mikser yardımı ile çırpın. Üzerine kalan malzemeyi ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın ve kenara alın.
  • 2

    Bisküviyi mutfak robotunda çekip bir kaba alın. Üzerine hindistan cevizi ve tereyağını ilave edin. Elinizle iyice karıştırın. Karışımı küçük boy kelepçeli kalıba elinizle bastırarak yerleştirin.

  • 3

    Üzerine sütlü karışımı yayın. Kaşığın tersi ile üzerini düzeltin.

  • 4

    Derin dondurucuda sertleşene kadar 1-2 saat dinlendirin. Sürenin sonunda üzerini çileklerle süsleyin. Bekletmeden servis yapın

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Çikolatalı Babka
ORTA

Çikolatalı Babka

Rokforlu Kiş Loren
ORTA 15 DAKİKA

Rokforlu Kiş Loren

Labneli Üzüm Keki
ORTA 40 DAKİKA

Labneli Üzüm Keki

Marmaris Balı ile Krepler
ORTA 30 DAKİKA

Marmaris Balı ile Krepler