Bizcocho
Bizcocho: Yumuşacık, hafif ve enfes! İspanyol mutfağından geleneksel bir tatla, her dilimde mutluluğu keşfedin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Geniş bir kapta oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri bir mikser yardımıyla beyazlaşana kadar çırpın. Bu işlem yaklaşık 3-4 dakika sürebilir.
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2
Yumurtaları teker teker ilave edin ve her bir yumurtayı ekledikten sonra karışımı iyice çırpın.
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3
Un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu bir kasede karıştırın. Bu kuru karışımı, yavaş yavaş tereyağlı karışıma ekleyin. Düşük hızda sadece karışana kadar çırpın. fazla karıştırmamaya dikkat edin.
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4
Baton kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün ve spatula ile düzeltin.
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5
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-55 dakika, üstü altın rengi alana kadar pişirin. Kekin ortasına batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.
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6
Fırından alıp 10 dakika kalıpta soğumasını bekleyin. Ardından kalıptan çıkarıp tamamen soğumasını bekleyin. Dilimleyerek servis yapın.
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