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Öğünler Tatlı Hamur İşleri Bizcocho

Bizcocho

Bizcocho
ORTA 30 DAKİKA

Bizcocho: Yumuşacık, hafif ve enfes! İspanyol mutfağından geleneksel bir tatla, her dilimde mutluluğu keşfedin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir kapta oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri bir mikser yardımıyla beyazlaşana kadar çırpın. Bu işlem yaklaşık 3-4 dakika sürebilir.

  • 2

    Yumurtaları teker teker ilave edin ve her bir yumurtayı ekledikten sonra karışımı iyice çırpın.

  • 3

    Un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu bir kasede karıştırın. Bu kuru karışımı, yavaş yavaş tereyağlı karışıma ekleyin. Düşük hızda sadece karışana kadar çırpın. fazla karıştırmamaya dikkat edin.

  • 4

    Baton kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün ve spatula ile düzeltin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-55 dakika, üstü altın rengi alana kadar pişirin. Kekin ortasına batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.

  • 6

    Fırından alıp 10 dakika kalıpta soğumasını bekleyin. Ardından kalıptan çıkarıp tamamen soğumasını bekleyin. Dilimleyerek servis yapın.

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