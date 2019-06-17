Kayısılı Ponçik
Çayınıza eşlik eden kayısılı ponçik nasıl yapılır? Beş çayına yeni lezzet kayısılı ponçik tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Margarin, yoğurt, sıvı yağ ve sirkeyi parmak uçlarınızla birbirine yedirin. Pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Elenmiş unu azar azar ilave edip yoğurun.
-
2
Hamuru eşit bezelere ayırıp, 30 dakika dinlendirin. Bezeleri teker teker unlanmış tezgah üzerinde merdane yardımı ile yuvarlak şekilde açın. Her birinden 8 eşit üçgen çıkacak şekilde kesin. Geniş kısımlarına kayısı marmeladı sürüp, sigara böreği gibi sarın. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.
-
3
Fındık serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 20 dakika pişirin. Ilık servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL