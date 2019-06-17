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Kayısılı Ponçik

Kayısılı Ponçik
ORTA 10 DAKİKA

Çayınıza eşlik eden kayısılı ponçik nasıl yapılır? Beş çayına yeni lezzet kayısılı ponçik tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Margarin, yoğurt, sıvı yağ ve sirkeyi parmak uçlarınızla birbirine yedirin. Pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Elenmiş unu azar azar ilave edip yoğurun.

  • 2

    Hamuru eşit bezelere ayırıp, 30 dakika dinlendirin. Bezeleri teker teker unlanmış tezgah üzerinde merdane yardımı ile yuvarlak şekilde açın. Her birinden 8 eşit üçgen çıkacak şekilde kesin. Geniş kısımlarına kayısı marmeladı sürüp, sigara böreği gibi sarın. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.

  • 3

    Fındık serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 20 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

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