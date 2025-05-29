Babka
İç içe geçmiş çikolata katları ve yumuşacık hamuruyla göz alıcı bir tat: Babka tarifimizle fırından çıkan mutluluğu keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için süt, maya ve şekeri çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un ve tuzu katıp 5 dakika yoğurun. Tereyağını ilave edip iyice yoğurun. 1 saat dinlendirip buzdolabına kaldırın. Soğuyana kadar buzdolabında dinlendirin.
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2
Unlanmış tezgahta merdane yardımı ile uzunlamasına açın. Çikolatalı fındık ezmesini spatula yardımı ile hamurun her yerine gelecek şekilde sürün. İkiye katlayarak tekrar uzunlamasına açın. Çikolata serpiştirin.
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3
Hamurun karşılıklı iki kenarını ortada kısımda üst üste gelecek şekilde katlayın. Merdane yardımı ile uzunlamasına dikdörtgen şeklinde açın. Bıçak ya da pizza bıçağı ile 4 cm kalınlığında ve 8 parça olacak şekilde şeritler halinde kesin.
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4
Her bir şeridin ortasından ve kenarlarına kadar gelmeden üçer adet kesik atın. Bir adet şeridin iki ucundan tutun. Her bir ucu ters yöne çevirip uçlarını birleştirin. Kalan şerit hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış orta boy yuvarlak ve kelepçeli kek kalıbına yerleştirin. Üzerilerini mutfak havlusu ile kapatın.
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5
Oda ısısında 45 dakika dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Şerbet için su ve toz şekeri kıvam alana kadar pişirin ve ocaktan alın. Çörekleri fırından alın.
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6
İlk sıcağı geçince üzerlerine şerbeti sürüp servis yapın.
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