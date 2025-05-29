Her bir şeridin ortasından ve kenarlarına kadar gelmeden üçer adet kesik atın. Bir adet şeridin iki ucundan tutun. Her bir ucu ters yöne çevirip uçlarını birleştirin. Kalan şerit hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış orta boy yuvarlak ve kelepçeli kek kalıbına yerleştirin. Üzerilerini mutfak havlusu ile kapatın.