Tatlı Börek

Muhallebi için sütü kaynatmadan ısıtın. Ayrı bir yerde yumurta sarısı, un ve nişastayı karıştırın. Üzerine ılık sütü her seferinde 1 çorba kepçesi olacak şekilde döküp karıştırın ve tencereye alın. Ocağa oturtup, sürekli karıştırarak pürüzsüz bir hal alana dek pişirin. Ocaktan alıp, bal, zerdeçal ve rendelenmiş portakal kabuğu ilave edip karıştırın.