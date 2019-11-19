Fındıklı Şekerpare
Şekerpare, hemen herkesin sevdiği ve kendi tarifleriyle de sık sık yaptığı pratik şerbetli tatlılar arasında yer alır. İlk defa deneyecekler için kolay tarifi ile fındıklı şekerpare tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için toz şeker ve suyu, toz şeker eriyene dek kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tatlı için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Un ve 1 yumurtanın sarısı hariç kalan malzemeyi karıştırın.
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2
Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yavaş yavaş un ilave edin. Hamurdan bezeler koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan yumurta sarısını çırpıp üzerlerine sürün.
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3
Ortalarına 1'er adet fındık yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince servis yapın.
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