Çikolatalı Babka
ÖRGÜ BİÇİMİNE GETİRİLEN HAMURUN ÇİKOLATA İLE OLAN UYUMLU BİRLİKTELİĞİNDEN ORTAYA ÇIKAN VE BİR TÜR TATLI HAMUR İŞİ OLAN BABKA, ‘BÜYÜKANNE’ ANLAMINA GELİYOR. PELİN UĞUR AKÜN’ÜN TARİFİNİ PAYLAŞTIĞI BU LEZİZ HAMUR İŞİNİ İSTER ÇAYIN, KAHVENİN YANINDA SERVİS EDİN, İSTERSENİZ SABAH KAHVALTISINDA AFİYETLE YİYİN.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu ve mayayı bir kapta karıştırın.
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2
Tereyağını eritin, sütü, şekeri ve tuzu ekleyin. Şeker eriyene kadar bir tel çırpıcıyla hafifçe çırparak karıştırın. Ocaktan alın soğumaya bırakın.
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3
Soğumuş sütlü karışıma yumurtaları ekleyip malzemeler bir araya gelene kadar çırpma teliyle çırpın.
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4
Üzerine un karışımını ekleyin ve mikserinizin hamur yoğurma ucuyla, yaklaşık 10 dakika boyunca orta hızda yoğurun. Yapışkan bir hamur olacaktır un ilave etmeyin. Pürüzsüz ve bir miktar yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Elle yoğurmak isterseniz, fazladan un ilave etmeyin ve yoğurma süresine 5 dakika ekleyin.
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5
Başka büyük boy bir kabı tereyağıyla yağlayın. Hamuru içine alın ve üzerini streç filmle sıkıca kapatın. Hamur iki katı kadar kabarana dek 60-75 dakika boyunca mutfağınızın sıcak bir köşesinde bekletin. Hamurunuz kabardıktan sonra açmasını kolaylaştırmak için üzeri kapalı şekilde 30 dakika boyunca buzdolabında bekletin.
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6
Çikolatalı harç için tereyağını ve çikolatayı kısık orta ateşte çikolata tamamen eriyene kadar bir çırpma teliyle karıştırın. Tencereyi ateşten alıp kakaoyu, pudra şekerini ve tuzu ekleyin. Malzemeler iyice birleşene kadar çırpın ve yaklaşık 15 dakika boyunca üzeri açık bir şekilde buzdolabında bekletin.
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7
Fındıkları fırında 7-8 dakika boyunca 180 derece fırında kavurun. 25×15 cm boyutlarında ve 7-10 cm derinliğinde dikdörtgen kek kalıbınızı yağlayın. İçine un serpip her tarafına bulanması sağlayın.
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8
Hamuru açmak için tezgahın üzerinde bir alanı unlayıp hamuru aktarın ve altına ve üstüne az miktarda un serpip elinizle bastırarak havasını alın. Hamuru merdane ile 30x20cm büyüklüğünde bir dikdörtgen şeklinde açın. Hamurun dört bir yanında 2 cm boşluk bırakarak çikolatalı harcı hamurun üzerine alın ve bir metal spatulayla eşit kalınlıkta bir katman halinde sürün. Fındıkları da harcın üstüne serpin.
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9
Hamuru; uzun kenarından ileriye doğru sıkıca yuvarlayarak rulo yapın ve rulonun bittiği yerde birleşme çizgisini sıkıştırarak sabitleyin. Birleşme çizgisini elinizle düzleyip alta gelecek şekilde yuvarlayarak çevirin. Ruloyu pişirme kağıdı serili bir tepsiye aktarıp üzeri açık bir şekilde kesilecek kadar sertleşene kadar 5-10 dakika boyunca buzlukta bekletin.
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10
Ruloyu keskin ve büyük bir bıçak yardımıyla uzunlamasına ikiye kesin. Parçaları X şeklinde üst üste koyun ve daha sonra saç örgüsü şeklinde sarın. Örgü tamamlandıktan sonra uçları sabitleyerek hamurun altına doğru kıvırın. Hamuru yağlayıp unladığınız kalıba yerleştirin. Kalıbın üzerine germeden streç film örtün. Hamur kalıbın üzerini 1 cm kadar geçecek şekilde kabarana dek 60-75 dakika boyunca mutfağınızın sıcak
bir köşesinde bekletin.
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11
Fırınınızı 180 derecede ısıtın ve 30-25 dakika pişirin.
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12
Şerbet için tavaya önce esmer şekeri ardından suyu alın. Kıvam alana kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.
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13
Ekmeğinizi fırından alıp tel ızgaranın üzerine koyun ve kalıbın içinde soğumaya bırakın. hala sıcakken şurubu bir fırça yardımıyla üzerine sürün ve soğuyana kadar kalıbın içinde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.
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