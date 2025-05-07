Çikolatalı Babka

Hamuru açmak için tezgahın üzerinde bir alanı unlayıp hamuru aktarın ve altına ve üstüne az miktarda un serpip elinizle bastırarak havasını alın. Hamuru merdane ile 30x20cm büyüklüğünde bir dikdörtgen şeklinde açın. Hamurun dört bir yanında 2 cm boşluk bırakarak çikolatalı harcı hamurun üzerine alın ve bir metal spatulayla eşit kalınlıkta bir katman halinde sürün. Fındıkları da harcın üstüne serpin.