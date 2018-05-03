Çikolatalı Sigara Böreği
Çikolatanın karşı konulmaz gücünün en pratik hali çikolatalı sigara böreği nasıl yapılır? Çikolatalı Sigara Böreği tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yufkayı düz bir zemine serin ve önce enlemesine sonra boylamasına kesin. Elde ettiğiniz 4 parça yufkayı tekrar üçgen keserek 12 adet üçgen yufka çıkarın. Diğer yufkaya da aynı işlemi uygulayın ve toplam 24 adet üçgen yufka elde edin.
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2
Damla çikolata ve fındığı bir kapta karıştırın. Yufkaların geniş kısmına bu karışımdan koyun ve sigara böreği şeklinde sarın. Malzeme bitene kadar aynı işleme devam edin. Börekleri kızgın ayçiçek yağda kızartın ve ılındıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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