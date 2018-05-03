Çikolatalı Sigara Böreği

Damla çikolata ve fındığı bir kapta karıştırın. Yufkaların geniş kısmına bu karışımdan koyun ve sigara böreği şeklinde sarın. Malzeme bitene kadar aynı işleme devam edin. Börekleri kızgın ayçiçek yağda kızartın ve ılındıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.