Marmaris Balı ile Krepler
Malzemeler
Yapılışı
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1
Büyük bir kasede un, şeker, kabartma tozu, karbonat ve tuzu birlikte çırpın. Başka bir kasede yumurtayı çırpın, ardından süt ve vanilya ilave edin. Islak malzemeleri kuru malzemelere dökün ve karıştırın.
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2
Yapışmaz bir tavayı veya krep tavasını orta ateşte ısıtın. Hafifçe tereyağı ile yağlayın. Tavaya yaklaşık 1 çorba kepçesi hamur dökün. Üstünde kabarcıklar oluşana kadar pişirin. Ardından ters çevirip diğer tarafını da altın rengi olana kadar 1-2 dakika pişirin. Hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.
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3
Küçük bir sos tenceresinde, bal ve tereyağını kısık ateşte ısıtın. Tereyağı eriyip bal ısınana kadar karıştırın. Krepleri tabakta üst üste dizin ve üzerlerine ılık bal şerbetini gezdirerek servis yapın.
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