Marmaris Balı ile Krepler

Yapışmaz bir tavayı veya krep tavasını orta ateşte ısıtın. Hafifçe tereyağı ile yağlayın. Tavaya yaklaşık 1 çorba kepçesi hamur dökün. Üstünde kabarcıklar oluşana kadar pişirin. Ardından ters çevirip diğer tarafını da altın rengi olana kadar 1-2 dakika pişirin. Hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.