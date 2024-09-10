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Marmaris Balı ile Krepler

Marmaris Balı ile Krepler
ORTA 30 DAKİKA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle Marmaris balı ile krepler

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Büyük bir kasede un, şeker, kabartma tozu, karbonat ve tuzu birlikte çırpın. Başka bir kasede yumurtayı çırpın, ardından süt ve vanilya ilave edin. Islak malzemeleri kuru malzemelere dökün ve karıştırın.
  • 2
    Yapışmaz bir tavayı veya krep tavasını orta ateşte ısıtın. Hafifçe tereyağı ile yağlayın. Tavaya yaklaşık 1 çorba kepçesi hamur dökün. Üstünde kabarcıklar oluşana kadar pişirin. Ardından ters çevirip diğer tarafını da altın rengi olana kadar 1-2 dakika pişirin. Hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.
  • 3

    Küçük bir sos tenceresinde, bal ve tereyağını kısık ateşte ısıtın. Tereyağı eriyip bal ısınana kadar karıştırın. Krepleri tabakta üst üste dizin ve üzerlerine ılık bal şerbetini gezdirerek servis yapın.

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