Lokumlu Bohçalar

Lokumları ortadan ikiye bölün. Yufkaları üst üste tezgaha serin. Çay tabağını yufkaların üzerine koyun ve bıçak yardımıyla yufkaları daire şeklinde kesin. Kestiğiniz yufkaların üzerine fırça yardımıyla zeytinyağını sürün. Daha sonra dairelerin ortasına iki parça lokum koyup, tepesini büzerek bohça haline getirin.