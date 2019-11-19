Lezzet Çıkını
Çay saati sofralarınızı şenlendirecek, lezzetli sunumuyla da damaklarınızı memnun edecek Lezzet Çıkını Tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için tüm malzemeyi karıştırıp kenara alın. Hamur için un hariç kalan malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edin. 20 dakika dinlendirip, 5 mm kalınlığında açın.
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2
Su bardağının ağzı veya kalıp yardımıyla yuvarlaklar çıkarın. Ortalarına 1'er yemek kaşığı harç koyup, kenarlarını hafif ortaya doğru katlayın. Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürüp, fırın tepsisine yerleştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kenarları pembeleşene dek pişirin. Arzuya göre üzerine şerbet gezdirip ılık olarak servis yapın.
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