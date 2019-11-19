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Lezzet Çıkını

Lezzet Çıkını
ORTA 40 DAKİKA

Çay saati sofralarınızı şenlendirecek, lezzetli sunumuyla da damaklarınızı memnun edecek Lezzet Çıkını Tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Harç için tüm malzemeyi karıştırıp kenara alın. Hamur için un hariç kalan malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edin. 20 dakika dinlendirip, 5 mm kalınlığında açın.

  • 2

    Su bardağının ağzı veya kalıp yardımıyla yuvarlaklar çıkarın. Ortalarına 1'er yemek kaşığı harç koyup, kenarlarını hafif ortaya doğru katlayın. Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürüp, fırın tepsisine yerleştirin.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kenarları pembeleşene dek pişirin. Arzuya göre üzerine şerbet gezdirip ılık olarak servis yapın.

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