Franzbrötchen
Franzbrötchen: Tarçının sıcak aroması ve tereyağlı hamurun mükemmel buluşmasıyla, her lokmada tatlı bir mutluluk!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yoğurma kabına ilk önce Ilık sütü alın. Ardından yumuşak tereyağı ve mayayı ekleyin. Un dışında kalan malzemeyi katın ve karıştırın. Azar azar unu ilave edin ve yoğurun. Hamur yumuşak olacak, ele yapışmayacak. Hazır olan hamurun üzerini örtüp ve ılık bir yerde, iki katı büyüklüğünde olana kadar 1 saat mayalandırın.
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2
İçini hazırlamak için şeker ve tarçını karıştırın. Hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alıp elinizle hafif havasını alıp açın. Ardından merdane yardımıyla dikdörtgen şeklinde açın. Açtığımız hamurun üzerine yumuşak tereyağından sürüp ardından üzerine tarçın-şeker karışımını serpiştirin. Uzun tarafından
başlayarak rulo şeklinde sarın.
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3
Hamurların tam ortasından tahta kaşıkla bastırıp şekil verin. Daha sonra hamuru elinizle de biraz bastırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip 10 dakika daha mayalanmaya bırakın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ve alt üst ayarı açık olarak 20 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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