Franzbrötchen

Yoğurma kabına ilk önce Ilık sütü alın. Ardından yumuşak tereyağı ve mayayı ekleyin. Un dışında kalan malzemeyi katın ve karıştırın. Azar azar unu ilave edin ve yoğurun. Hamur yumuşak olacak, ele yapışmayacak. Hazır olan hamurun üzerini örtüp ve ılık bir yerde, iki katı büyüklüğünde olana kadar 1 saat mayalandırın.