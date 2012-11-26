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Vişneli Turta

Vişneli Turta
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Öncelikle dolgu için vişnenin çekirdeklerini çıkarın ve ortadan ikiye kesip, tencereye alın. İçine toz şeker, nişasta ve suyu ilave edip, kaynamaya bırakın.
  • 2
    1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Turta için, küp kestiğiniz tereyağını ve unu robottan geçirin. Pudra şekeri, kakao, yumurta sarısı ve yoğurt ilave edip, tüm malzemeyi tekrar robottan geçirin.
  • 3
    Hamuru düz bir zemine boşaltın ve elinizle toparlayıp, streç filme sarın. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Hamurun 1/3'ünü turtanın üzerine şeritler yapmak için ayırın. Geri kalan hamuru turta kalıbı büyüklüğünde açın ve kenarlarını kaplayacak şekilde yerleştirin.
  • 4
    Pişirdiğiniz vişneli karışımı üzerine boşaltın ve yayın. Ayırdığınız hamuru açın ve uzun şeritler halinde kesip, turtanın üzerine kafes şeklinde yerleştirin.
  • 5
    Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.

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