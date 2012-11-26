Vişneli Turta

Hamuru düz bir zemine boşaltın ve elinizle toparlayıp, streç filme sarın. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Hamurun 1/3'ünü turtanın üzerine şeritler yapmak için ayırın. Geri kalan hamuru turta kalıbı büyüklüğünde açın ve kenarlarını kaplayacak şekilde yerleştirin.