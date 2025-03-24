Amsterdam Turtası

Hamuru iki parçaya ayırın. Her bir hamuru iki pişirme kağıdı arasında açın. Bir parçasını 24 cm'lik kek kalıbının tabanına ve kenarlarından hafif sarkacak şekilde yayın. Üzerine iç harcı doldurup diğer hamuru harcın üzerine kapatın. Çırpılmış yumurta sarısı sürüp şeker serpin. Pişirme kağıdı ile kalıbın üzerini kapatın.