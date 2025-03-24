Amsterdam Turtası
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle Amsterdam Turtası sofralarınıza lezzet katacak...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için tereyağı ve şekeri çırpın. Yumurta ekleyip karıştırın. Kuru malzemeleri katın. Yoğurup buzdolabına kaldırın.
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2
İç harcı için nişasta ve suyu bir kapta karıştırın. Diğer taraftan küp doğranmış elmayı tavaya alın. Tarçın hariç tüm malzemeyi eklenip 7-8 dakika pişirin. Nişastalı suyu katıp karıştırın. Ocaktan alıp tarçını ilave edin. Soğumaya bırakın.
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3
Hamuru iki parçaya ayırın. Her bir hamuru iki pişirme kağıdı arasında açın. Bir parçasını 24 cm'lik kek kalıbının tabanına ve kenarlarından hafif sarkacak şekilde yayın. Üzerine iç harcı doldurup diğer hamuru harcın üzerine kapatın. Çırpılmış yumurta sarısı sürüp şeker serpin. Pişirme kağıdı ile kalıbın üzerini kapatın.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece ve fanlı fırında 25 dakika pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdını alıp turtayı yeniden fırına yerleştirin. Üzeri kızarana kadar pişirin. Arzuya göre çırpılmış krem şanti ve tarçın ile süsleyip servis yapın.
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