Frambuazlı Mini Cheesecake’ler
Taze frambuaz ve kremamsı cheesecake dolgusuyla hazırlanan mini cheesecake’ler, hem göz alıcı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
1
Taban için yulaflı bisküviyi büyük bir kaba alın. Toz şeker ilave edip harmanlayın. Tereyağını katın. Kum formunda bir karışım elde edene kadar elinizle iyice karıştırın. Bu karışımı 22 ya da 25 cm'lik kare ve kelepçeli kek kalıbının tabanına yayın. Üzerine elinizle ya da su bardağının tabanı ile sıkıca bastırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 8 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alın.
2
Üzeri için krem peynir ya da suyu iyice süzdürülmüş labne peynirini toz şekerle birlikte ve mikser yardımı ile pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam alana kadar 2 dakika çırpın. Vanilya çubuğunu ortadan kesip tohumlarını bıçak yardımı ile sıyırın. Vanilya tohumu ve ekşi kremayı krem peynirli karışıma ilave edin. İyice çırpın. Yumurtaları teker teker eklerken bir yandan da mikserin orta devrinde çırpın. Yumurtalar iyice malzemeyle karışınca çırpma işlemini sonlandırın.
3
Peynirli karışımı kek kalıbındaki tabanın üzerine dökün. Kek kalıbını alüminyum folyo üzerine oturtun. Kalıbın kenarlarından yukarıya doğru alüminyum folyoyu katlayarak sarın. Fırın tepsisine yerleştirin. Kalıbın yarısına gelecek kadar fırın tepsisine sıcak su doldurun.
4
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 55-65 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırının kapağını aralayın ve 1 saat içinde dinlendirin. Fırından alıp iyice soğumasını bekleyin. Cheesecake'i kalıptan çıkarmak için soğuk bıçak yardımı ile kalıbın kenarlarından ayırın. Kalıbın kelepçesini açıp cheesecake'i servis tabağına aktarın.
5
Frambuaz sosu için frambuaz, toz şeker ve limon suyunu küçük bir tencerede pişirin. Frambuaz yumuşayıp, şeker eridiğinde, nişastayı su ile karıştırıp ekleyin. Karışım koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Sosu ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Cheesecake'in üzerine soğumuş frambuaz sosunu dökün.
6
Cheesecake'i küçük kareler halinde dilimleyin. Üzerlerini frambuaz ile süsleyip servis yapın.
