Frambuazlı Mini Cheesecake’ler

Üzeri için krem peynir ya da suyu iyice süzdürülmüş labne peynirini toz şekerle birlikte ve mikser yardımı ile pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam alana kadar 2 dakika çırpın. Vanilya çubuğunu ortadan kesip tohumlarını bıçak yardımı ile sıyırın. Vanilya tohumu ve ekşi kremayı krem peynirli karışıma ilave edin. İyice çırpın. Yumurtaları teker teker eklerken bir yandan da mikserin orta devrinde çırpın. Yumurtalar iyice malzemeyle karışınca çırpma işlemini sonlandırın.