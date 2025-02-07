San Sebastian Cheesecake
San Sebastian Cheesecake: Kremamsı dokusu ve karamelize yüzeyiyle, her lokmada eşsiz bir lezzet deneyimi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Büyük karıştırma kabına krem peyniri alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Üzerine toz şekeri azar azar ekleyin ve çırpmaya devam edin. Yumurtaları tek tek ilave edin. Her eklemeden sonra iyice çırpın.
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2
Unu katın ve karışıma ekleyin. Kremayı azar azar ekleyin ve karışım pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.
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3
20 cm çapında kelepçeli kek kalıbını pişirme kağıdı ile kaplayın ve kenarlarından en az 5 cm yüksek olacak şekilde pişirme kağıdının fazlalığını bırakın.
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4
Hazırladığınız karışımı kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Cheesecake'in üstü koyu kahverengi olmalı ve ortası biraz sıvı sallanır durumda olmalıdır.
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5
Fırından çıkardıktan sonra cheesecake'i oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. Ardından en az 4 saat buzdolabında dinlendirip servis yapın.
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