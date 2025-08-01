Lor Peynirli Cheesecake

Karışımı soğumuş bisküvili tabanın üzerine dökün. Kalıbı birkaç kez tezgaha hafifçe vurun ki içindeki hava kabarcıkları çıksın. Kalıbın dışını 1 kat pişirme kağıdı ve onun da üzerini 1 kat alüminyum folyo ile sıkıca sarın. Kalıbı büyük bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye 2 parmak kadar sıcak su dökün.