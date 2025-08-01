Lor Peynirli Cheesecake
Lor peynirinin hafifliğiyle hazırlanan bu cheesecake, kremamsı dokusu ve ferah tadıyla tatlı keyfine farklı bir yorum katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tabanı için bisküviyi mutfak robotunda ince çekin. Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyin. İyice karıştırın. 20 cm'lik yuvarlak kelepçeli kek kalıbının tabanına dökün. Kaşığın tersiyle ya da bir bardakla bastırarak sıkıca yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişirin. Fırından alıp kenarda soğumaya bırakın.
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2
Peynirli katman için lor peynirini blender ya da mutfak robotunda pürüzsüz olana kadar çekin. Üzerine labne peyniri, toz şekeri ve vanilyayı ilave edin. Karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
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3
Peynirli karışıma 3 adet yumurtayı teker teker ekleyin. Her yumurtayı ekledikten sonra mikserin düşük devrinde karıştırın.
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4
Ardından mısır nişastası, krema ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin Tüm malzemeyi bir spatula yardımıyla karıştırın.
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5
Karışımı soğumuş bisküvili tabanın üzerine dökün. Kalıbı birkaç kez tezgaha hafifçe vurun ki içindeki hava kabarcıkları çıksın. Kalıbın dışını 1 kat pişirme kağıdı ve onun da üzerini 1 kat alüminyum folyo ile sıkıca sarın. Kalıbı büyük bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye 2 parmak kadar sıcak su dökün.
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6
Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 40-50 dakika pişirin. Fırının kapağını aralayın, keki içinde 1 saat kadar dinlendirin. Sonra dışarı alın, oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Tamamen soğuyunca buzdolabında bir gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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